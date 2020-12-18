蒲隆地前總統布約亞染疫不治 享壽71歲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奈洛比18日電） 數名近親家屬告訴法新社，非洲小國蒲隆地的前總統布約亞（PierreBuyoya）因感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19），昨晚在法國巴黎病逝，享壽71歲。

一位要求匿名的家屬透露：「布約亞總統昨天在巴黎辭世。他感染Covid-19。」另有數名親屬也證實消息。

布約亞自2012年起擔任非洲聯盟（African Union）派駐西非國家馬利和非洲沙赫爾地區（Sahel）的特使，直到今年11月卸任。

家屬表示，布約亞「9日已在（馬利首都）巴馬科(Bamako）送醫治療，並裝上呼吸器。」

這位消息人士還說：「他昨天下午被運送往巴黎，途中他的飛機曾停留一地，於晚間抵達法國。他搭乘救護車前往巴黎醫院接受治療途中，在車上過世。」

布約亞因被控涉及1993年總統繼任者遭暗殺事件，今年10月被判處無期徒刑。他當時譴責這起判決是出於政治動機，但也在11月辭去非洲聯盟特使職務。

布約亞出身蒲隆地少數民族圖西族（Tutsi），在1987年一場政變後首度上台執政。1993年蒲隆地首次舉行總統民選，布約亞敗給胡圖族（Hutu）對手恩達岱（Melchior Ndadaye）。

但恩達岱僅上任4個月，便遭到強硬派圖西族軍人殺害，這也導致蒲隆地陷入多數胡圖族和少數圖西族間長年內戰。布約亞後來在一場政變後再度上台擔任總統，從1996年執政至2003年。（實習編譯：洪筱真/核稿：張正芊）

© 2020 AFP