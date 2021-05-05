蓋茲夫妻離異後 慈善基金會前景受關注

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（法新社華盛頓4日電） 擁有億萬身家的美國慈善家比爾・蓋茲與梅琳達宣布將結束27年婚姻，令外界好奇他們會怎麼分財產，以及全球最有勢力的慈善組織之一「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」未來走向為何。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）是全球最有錢的基金會之一，基金規模超過460億美元。

基金會過去20年來向全球多個地區提供超過540億美元，補助包括瘧疾和傳染病防治、農業研究、基本照護和衛生等領域。

現在比爾・蓋茲（Bill Gates）與梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，令人對他們的財富產生新疑問。根據美國雜誌「富比世」（Forbes），比爾．蓋茲是全球第4富有的富豪，凈資產達1305億美元（約新台幣3兆6442億元）。

儘管兩人合作發起「贈與誓言」（The Giving Pledge），鼓勵億萬富豪把過半財產投入慈善，他們兩人尚未把多數財產捐入基金會。

史丹佛大學（Stanford University）政治學教授瑞赫（Rob Reich）在推特（Twitter）上表示，慈善界最重要的一對夫妻檔離婚，讓蓋茲基金會甚至是慈善事業的未來，出現各式各樣的問題。他希望基金會很快就會發布聲明，說明蓋茲夫妻離異造成的影響。

比爾・蓋茲近年來大多與微軟（Microsoft）和科技界保持距離，談論的多是貧窮和衛生議題，以及2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

基金會去年承諾撥出約2億5000萬美元來協助抗疫，其中部分資金被用來分配COVID-19救命疫苗，給撒哈拉沙漠以南非洲和南亞地區。

比爾・蓋茲早在2015年就警告全球有爆發疫情大流行的危險，陰謀論者還聲稱，他事先得知會有COVID-19 疫情。

蓋茲夫妻離婚是繼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2019年與結縭25年的妻子離婚後，近年來第2起備受關注的超級富豪夫妻檔婚變消息。

貝佐斯前妻瑪肯西（MacKenzie Scott）離婚後，很快就捐出數十億美元資助不同事業，並未成立傳統式的基金會。

© 2021 AFP