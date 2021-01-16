蓬佩奧：早在2019秋天 武漢研究所就有COVID確診

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 美國國務卿蓬佩奧今天表示，早在2019年秋天，中國病毒研究所人員就出現感染新型冠狀病毒的癥狀。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中呼籲於昨天抵達武漢的世界衛生組織（WHO）團隊，應就「取得新資訊一事施壓中國政府」。

他說：「美國政府有理由相信，早於首例確診病患出現前，（武漢病毒研究所）數名研究人員在2019年秋天就已出現病症，他們的癥狀與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與一般的季節性流行病一致。」

蓬佩奧表示，這與研究所內無人感染COVID-19或相關病毒的報告相抵觸。

他說：「北京一直到今天仍扣住科學家所需的重要資訊，拒絕拿出用以保護世人免於這個致命病毒及下一個病毒的重要訊息。」

COVID-19在2019年底首度在武漢被發現，隨後席捲全球，迄今導致超過200萬人喪命、9200多萬人感染，並重創全球經濟。

世衛表示，找出病毒是如何從動物到人類的傳染途徑，對避免未來的疫情爆發非常重要。

再過5天就要下台一鞠躬的川普政府持續拿COVID-19議題批評中國，川普本人也一直「中國病毒」掛嘴邊。美國迄今累計逾39萬人染疫病歿。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP