薛哲入主3000K俱樂部 史上第19人

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（法新社洛杉磯12日電） MLB道奇的薛哲今天成為史上第19個奪下生涯3000次三振的選手，道奇在他帶領下，以8比0擊敗教士。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天主場迎戰聖地牙哥教士，37歲的道奇先發投手薛哲（Max Scherzer）在5局下半1出局，對何斯默（Eric Hosmer）投到滿球數後，以一記變速球三振對方，除抓下那個半局第2個出局數，生涯奪三振次數也站上3000大關。

薛哲加入前隊友韋蘭德（Justin Verlander） 的行列，成為現役球員中唯二達到3000次奪三振里程碑的投手。

薛哲今天前6局只花66球就解決當時他所面對的所有打者，其中包括在第2局僅用9球，讓那個半局3名打者都被他3球三振，投出生涯第3次的「完美一局」。

薛哲一路投到8局下半1出局時，還保有完全比賽的機會，但何斯默將薛哲的變速球打到右外野警戒區，速度飛快的道奇外野手貝茲（Mookie Betts）也無法接到那球，讓球落地形成二壘安打。

薛哲說：「很難去形容我心中的激動。」薛哲是在7月30日被華盛頓國民交易到道奇，今天在被他稱為「家」的道奇主場，他的太太、孩子和雙親都在球場為他締造三振數里程碑慶賀。

3度賽揚獎（Cy Young Award）得主薛哲，如今有機會第4次獲得這項投手最高榮譽，因為在換穿道奇戰袍後，薛哲先發8場，投51局，送出71次三振，戰績6勝0敗，防禦率低到只有0.88。

截至目前為止，薛哲本季的防禦率為2.17，在MLB排名第1，在他之後的是密爾瓦基釀酒人防禦率2.25的柏尼斯（Corbin Burnes），以及他道奇的隊友、防禦率2.32的畢勒（Walker Buehler）。

© 2021 AFP