薩摩亞總理當選人宣誓就職

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（法新社薩摩亞首都阿庇亞23日電） 南太平洋島國薩摩亞40年來首次政黨輪替，但長期執政的總理馬利雷哥拒絕交出權力下台，並關閉國會，首位女性總理馬塔法今天在國會前臨時搭建的帳篷中宣誓就職。

這場因陋就簡的宣誓就職儀式，雖終結了薩摩亞4月9日競爭激烈的大選所引發的法律和政治爭議，但恐將面臨法律上的挑戰，加重政治危機。

執政22年的總理馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）輸掉大選，迄今拒絕下台。外界指控他在發動憲法政變。

鄰近的紐西蘭和澳洲則呼籲薩摩亞各方冷靜，恪遵法治。

馬塔法（Fiame Naomi Mataafa）在國會外不得其門而入的情況下，和她的國會議員坐在國會前花園內的一座大帳篷內達數小時，支持者唱着讚美詩，警方一旁戒備。

馬塔法和她的國會議員們在喧囂的歡呼聲中一個接一個宣誓，儘管是在大帳篷內舉行，儀式仍依照所有官方作業方式，但這場宣誓儀式很快即遭對手否認。

薩摩亞在紐西蘭的保護之下近50年，於1962年取得獨立，馬利雷哥所屬的人權保護黨（HRPP）自1982年以來一直執政迄今，期間僅曾在1986至1987年間短暫組成聯合政府。

© 2021 AFP