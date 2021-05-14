薩爾瓦多捐贈疫苗 宏都拉斯反對派7市長齊致謝

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（法新社宏都拉斯首都德古西加巴13日電） 宏都拉斯7位市長向鄰國薩爾瓦多總統布格磊求援之後，今天取得薩國捐贈的首批3萬4000劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

法新社報導，在疫苗送抵邊界的一座橋上，7位市長照相合影，並舉着布條上面寫着：「布格磊（Nayib Bukele）總統，宏都拉斯感謝您。」

布格磊則推文回說，這是「歷史性」一刻。

宏都拉斯3月初選的造勢活動，加上復活節期間大批人潮移動，導致疫情嚴峻，已讓醫院不堪負荷，而取得疫苗方面也一直有困難。

人口幾近1000萬人的宏都拉斯，目前為止僅接獲24 萬8600劑疫苗。

居民650萬人的薩爾瓦多已經取得全部所需疫苗，也是中美洲疫苗接種率最高的國家。

宏國通報約22萬人確診，5600人病亡；而薩國有7萬900人染疫，2100人不治。

這7位宏國反對派市長指稱中央政府處理疫情「無能」；而布格磊在他們請求下，9日答應提供疫苗給他們的民眾使用。

布格磊於11日接見這些市長，並證實要配送英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗給他們。

宏都拉斯10日宣布，薩國已經同意協助他們從中國取得疫苗。宏國與中國並無外交關係，而薩爾瓦多與中國有邦交。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez ）與布格磊的關係複雜。布格磊曾批評葉南德茲2018年當選連任舞弊，以及宏國的貪污情況。

而布格磊本身也處於爭議炮火之下，新國會在布格磊盟友的主導下，投票表決罷免了與布格磊向來不合的檢察總長與數名最高法院法官，此舉已引起國際關切。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP