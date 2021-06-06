薩爾瓦多擬立法讓比特幣成為法定貨幣

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（法新社聖薩爾瓦多5日電） 中美洲國家薩爾瓦多總統布格磊今天宣布，薩爾瓦多可望成為全球第一個讓比特幣（bitcoin）成為法定貨幣的國家。他表示很快會提出法案，這可能改變薩國依賴彙款的經濟。

布格磊（Nayid Bukele）表示，此舉會讓薩國成為全世界第一個正式接納加密貨幣為法定貨幣的國家，也將「讓合法經濟外的數以千計民眾能納入金融體制」。

民粹派的布格磊透過視訊對在美國佛羅里達州邁阿密舉行的2021年比特幣大會表示：「下周我會將讓比特幣成為法定貨幣的法案遞交國會。」

他表示，薩國「70%人口沒有銀行帳戶，且在非正規經濟中工作」，而這項法案旨在創造工作機會。

薩國政府尚未提供法案細節，這項法案將需要經過由布格磊盟友主宰的國會批准。

海外移工彙回薩爾瓦多的錢代表了國內經濟主要部分，相當於薩國國民生產毛額（GDP）22%。

根據官方報告，去年海外彙回薩國的金額共計59億美元。

據布格磊說法，比特幣是轉移這數以十億計美元彙款「成長最快的方式」，並可防止因中間轉手損耗數以百萬計美元。

布格磊表示：「多虧了比特幣的使用，逾百萬低收入家庭收到的金額每年增加數十億美元，這改善了數以百萬計民眾的生活和未來。」

根據追蹤比特幣價格網站CoinMarketCap，由於由華爾街到矽谷的投資人日益重視和青睞，加密貨幣市場去年5月中旬成長到逾2.5兆美元。

比特幣目前價格為3萬6127美元，但因波動性大及法律地位混沌不明，是否能取代每日交易所使用的法定貨幣引發質疑聲浪。

© 2021 AFP