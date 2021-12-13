薩爾瓦多數千民眾上街 抗議貪腐與政治威權

（法新社聖薩爾瓦多12日電） 薩爾瓦多首都今天有數以千計民眾走上街頭，抗議貪腐及政治威權主義走向。數天前美國以涉貪腐為由，宣布對薩國總統布格磊（Nayib Bukele）的一名親信實施制裁。

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布格磊因為採用波動大的比特幣作為法定貨幣，以及進行司法改革而遭受抨擊。批評者說，這波改革傷害了司法獨立。

薩爾瓦多今年9月成為第1個採用比特幣為法定貨幣的國家。布格磊表示，使用比特幣有助於活化經濟。

一些現任與前任法官也加入今天的抗議活動，他們呼籲尊重權力分立。先前執政黨掌控的國會開除了最高法院憲法法庭所有法官，以及年齡60歲以上的法官。

法院中屬布格磊陣線的新法官隨後為他2024年競選連任開了方便門，即便是薩國憲法規定總統任期僅有一任。

前法官古茲曼（Jorge Guzman）表示：「我們今天參加遊行，是以法官身分捍衛憲法與法治。」古茲曼與被開除的同事團結一致而主動請辭。

華府9日對布格磊的幕僚長芮西諾斯（Carolina Recinos）實施制裁，理由是涉及貪腐，但布格磊稱這項指控「荒謬」。

今天遊行集會和平進行，未有意外發生，但隨後布格磊大力抨擊美國政府。

他在推特（Twitter）說：「美國納稅人應該知道，他們的政府用他們的錢資助共產主義者活動，來對抗薩爾瓦多（有9成支持率）的民選政府。」

© 2021 AFP