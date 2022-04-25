薩爾瓦多緊急狀態延長一個月

（法新社聖薩爾瓦多24日電） 中美洲國家薩爾瓦多的國會在總統布格磊要求下，今天將緊急狀態延長一個月。薩國3月底為了平息一波致命幫派暴力事件，開始施行緊急狀態。

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薩爾瓦多最初在3月27日頒布緊急狀態，主因一個周末幫派相關暴力事件即造成87人死亡。緊急狀態允許警察權力擴大，不須持有搜索令就能逮捕幫派成員。此後薩國已有1萬6000多人被捕。

布格磊（Nayib Bukele）今天要求國會議員將緊急狀態再延長一個月。薩爾瓦多立法會議（Legislative Assembly）議長卡斯楚（Ernesto Castro）召開會議後宣布，全部84席議員有67席贊成、通過延長。薩國國會由布格磊的執政黨掌控。

卡斯楚表示，新的命令指出，「由於引發實施緊急狀態的情況持續，…安全情勢依舊，需要緊急將其延長」。一旦布格磊簽署命令，緊急狀態延長將自26日開始生效。

薩爾瓦多頒布的緊急狀態還限制集會自由，且當局不須法院命令就能攔截通話和電子郵件。

薩爾瓦多數十年來受幫派暴力犯罪所苦，勢力強大幫派包括救世鱒魚幫（Mara Salvatrucha，MS-13）和18街幫（Barrio 18），近期這波逮捕行動前所未見。

薩爾瓦多當局表示，經過掃蕩後，全國約7萬名幫派成員已有3萬2000人入獄。當局曾說，他們正打算建造新的監獄來關押成千上萬名幫派分子。

40歲的布格磊在2019年當選上台。他因為承諾對抗組織犯罪，以及在暴力泛濫的薩爾瓦多改善安全，而享有高支持度。

薩爾瓦多國會本月初已通過修法，將幫派成員可處最高徒刑由原本的9年大幅提高至45年。

薩爾瓦多國會今天還通過另一道法律，為了因應緊急狀態，讓取得免稅貨品和政府提供服務更加「簡化與便利」。

© 2022 AFP