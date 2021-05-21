薩爾瓦多警察卸職後主持幫派 家中埋屍至少14具

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（法新社薩爾瓦多查爾丘阿帕20日電） 中美洲國家薩爾瓦多一群鑒識專家今天從一名卸任警官家中起出至少14具被殺害、埋藏的屍骸。這名前警官拔下警徽後，成了薩國西部一個幫派的首腦。

鑒識小組成員穿戴全套生物安全裝備，走進卸職警官查維斯（Hugo Ernesto Osorio Chavez）在薩國西部小城查爾丘阿帕（Chalchuapa）的住宅，開始了挖掘屍骸的工作。

薩國司法暨安全部長維亞托羅（GustavoVillatoro）說，已發現至少14具遺體被分別埋在查維斯家中。

在鄰居本月8日報案後，查維斯成了一對母女命案的主嫌而遭拘留，警方也因此進入他家，逐一發現屍骸。

查維斯的家面向一片蔗田，目前已被警方封鎖，不讓媒體接近。

維亞托羅表示，已針對有親屬失蹤的當地居民採集去氧核醣核酸（DNA）檢體，看比對結果是否符合任何一具遺骸。

鑒識犯罪學專家提卡斯（Israel Ticas）接受法新社訪問時說，將在房屋四周其他位置繼續挖掘，估計需時超過一個月。

地方法官昨天下令逮捕11名與查維斯有關的人，這些共犯嫌疑人被控加重殺人罪。

擁有650萬人口的小國薩爾瓦多，2020年發生1322起殺人案，平均每10萬人就有20起。不過官方數據顯示，這個數字已經比2019年大幅降低，也是薩國自1992年結束內戰以來的最低數字。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2021 AFP