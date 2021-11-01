藉COP26重返氣候談判 美國盼激起全球抗變遷雄心

（法新社格拉斯哥1日電） 美國官員今天表示，美國要重返領導世界對抗氣候變遷，總統拜登將利用聯合國氣候峰會激勵夥伴，目標是「離開格拉斯哥時，大力提升全球雄心」。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）於蘇格蘭格拉哥斯（Glasgow）登場，會議旨在尋求維持巴黎氣候協定（Paris Agreement）中，各國同意將全球氣溫升幅儘可能控制在工業革命前水準攝氏1.5度的目標。

拜登預計今天在COP26會議上發言，並參加明天的峰會。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在拜登抵達COP26前告訴記者，美國的目標是在峰會中，大力提升全球應對氣候議題的雄心，並使達成巴黎氣候協定控制升溫目標，更加步上正軌。

他並表示，出席為期兩周峰會的美國代表團陣容「非常強大」，包含10名部會首長和超過50名國會議員。

白宮氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）則表示，世人將在峰會中看見拜登和官員傳遞「美國重返談判桌，希望團結世界應對氣候危機」的訊息。

法新社報導，各國在日前於羅馬舉行的20國集團（G20）峰會中，對達成控制氣溫升幅目標該採取的行動相當冷淡，恐使COP26出師不利；凱瑞反駁稱道，佔全球GDP達65%的國家都致力於此目標。

凱瑞說，拜登9個月前剛上任時，「僅有2或3個（國家）實體，非常少數，努力朝向維持攝氏1.5度（目標）邁進」。

他並稱昨天在G20峰會上達成共識，將終止資助新建碳排量高的外國煤電廠是「重大突破」。

此外，針對拜登近期施壓石油業增產以應對能源價格飆漲，凱瑞護航稱此舉是暫時性因應措施，與廣泛氣候目標沒有衝突。

© 2021 AFP