藍源公司太空船首飛座位競標 出價達280萬美元

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（法新社華盛頓19日電） 亞馬遜公司創辦人貝佐斯旗下航太事業藍源公司（Blue Origin）載人太空船今夏準備升空，太空船首飛座位網路競標，今天下午最高出價來到280萬美元。

公開線上競標階段將於6月10日結束，藍源公司將於6月12日舉行最終即時轉播線上拍賣，收益將捐給藍源公司的慈善基金會。

藍源公司預計7月20日從德州西部，發射新謝波德號（New Shepard）可重複使用次軌道火箭系統。

新謝波德號在沒有搭載人員的情況下成功試飛15次後，這將是2000年創辦的藍源公司首度展開載人太空飛行。

在總共維持10分鐘的太空旅行當中，乘客有4分鐘會停留在太空與地球大氣層的分界線卡門線（Karman line）以上。

火箭升空後，太空艙會與火箭推進器分離，在超過100公里高度將停留4分鐘，在這個期間艙內多達6名乘客能體驗零重力飛行，還可以從太空觀賞地球的弧線。

第一階段秘密競標從5月5日開始，今天展開的第二階段公開線上競標，起標價140萬美元。

藍源公司發言人表示，本次拍賣有來自136國超過5200位競標者參與。

© 2021 AFP