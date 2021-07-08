藐視法庭罪被判15個月 前南非總統朱瑪向監獄報到

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（法新社約翰尼斯堡7日電） 前南非總統朱瑪（Jacob Zuma）所屬的基金會表示，朱瑪今天晚間向監獄報到，將因藐視法庭罪入獄服刑15個月。

基金會推文說：「（前）總統朱瑪決定遵守服刑的命令，他已經前往瓜祖魯那他省（KwaZulu-NatalProvince）的監獄報到」。

南非憲法法院6月29日做出歷史性裁決，以朱瑪拒絕出庭接受貪腐調查、藐視法庭為由，判他15個月徒刑，並下令5天內主動到案。

警方今天稍早警告，除非這個最高法院有其它裁定，否則他們將在午夜期限前，逮捕朱瑪。

據信載着朱瑪的車隊在期限屆滿前約40分鐘，駛離他的家園。

到了最後關頭，朱瑪仍不願放棄尋求所有可能的法律途徑以取消或減輕對他的判決，並拒絕遵守法院命令，在4日前報到入監。根據判決，假如朱瑪拒絕報到，警方將有3天時間進行逮捕行動。

朱瑪今天稍早在信中，向法院請求暫緩11小時處刑。

79歲的朱瑪在2009年至2018年擔任南非總統，被控在近9年任期間掠奪國庫，相關指控涉及1990年代價值50億美元（約新台幣1395億2550萬元）的軍火交易。他面臨16項腐敗、敲詐勒索、詐欺和洗錢罪名，以及共接受783筆非法付款的指控。

2018年2月朱瑪在所屬執政黨非洲民族議會（ANC）的嚴厲要求以及輿論聲浪下，黯然辭去總統，由當時的副總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）接任總統。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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