藝術家黃國才遷居台灣 嘆香港自由不再

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社台中13日電） 香港藝術家黃國才7月準備搭機飛往台灣時，發現有增派的移民官仔細檢查離境旅客，為此備受煎熬。他有感於香港自由不復以往，因而遷居台灣，但鼓勵留在那裡的藝術家「讓火苗繼續燃燒」。

51歲的黃國才是香港最具知名度的敢言人士之一，身為藝術家，他相當擅長諷刺及批評當權者，但隨着中國打壓香港異議分子的力道加重，他終於決定離開。

過去已有許多異議人士在機場被捕，黃國才不確定自己是否也在監視名單上，尤其當他的航班準備讓乘客登機時，突然出現了一隊增派的移民官。

黃國才回憶：「他們在距離登機口大約20步遠的地方散開，彷佛在打美式足球，然後盯着每個登機的人，好像要在最後一刻阻截。」

他說：「我來到了台灣，所以還好。但情感上，那很恐怖。那是非常、非常驚心動魄的時刻。」

黃國才上周在臉書（Facebook）發布一段黑白影片，宣告移居台灣。他在片中漫步港邊，吟唱着英國傳奇歌手薇拉琳恩（Vera Lynn）的哀歌「「後會有期」（We'll Meet Again）。

黃國才在台中接受法新社訪問時說：「我離開，是因為我在尋找100%的藝術表達自由，所以我來到台灣。」

他在防疫隔離期間編輯了那段告別香港的影片。他說：「我覺得最重要的是，當我來到這裡，我可以繼續主張我的理念、實踐我的藝術，而我懷疑在香港還能這麼做。」

香港曾被視為專制中國下的言論自由堡壘，藝術工作者、作家和居民都能暢所欲言，不用擔心受迫害。

然而，香港2019年爆發大規模民主抗議運動，暴力事件頻仍，中國去年開始以自己的專制形象改造香港，去年夏天還實施了「香港特別行政區維護國家安全法」，將許多異議行動視為犯罪。

黃國才知道自己可能不符合中國「愛國」藝術家的形象。他在2018年的知名行為藝術作品「愛國者」中，把自己關在紅色金屬籠里，以手風琴演奏中國國歌。

新的國安法禁止任何「侮辱」中國國旗和國歌的行為，因此在當前脈絡下，黃國才的行為藝術可能會被視為非法。

黃國才說，他本來打算留在香港，試探當局的容忍程度。但今年稍早，超過50名着名反對派人士在國安法下被捕，讓他心裡「警鈴大作」。

「我的感性說，我永遠不會離開香港，但同時我看着抗爭形勢幾乎一天比一天明顯…那些資料告訴我，是離開的時候了。」

「我不會再回香港。所以，當人們問我『為什麼來這裡』的時候，我就說，這是自我的流亡。」

黃國才從香港帶來台灣的紀念品，包括最後一份香港「蘋果日報」，和他在行為藝術中使用的手風琴。

他預言，批判性政治藝術會逐漸在香港消失，被「愈來愈多的點綴品」取代。

他說，「很多中共代理人都想討北京歡心，所以會走極端」，追究任何被視為具政治挑戰性的東西。

「這就是為什麼有人說好像文化大革命。事情正在發生，不像1960年代的中國大陸那麼激烈，但也愈來愈近了。」

黃國才給香港藝術家的建議是，在家向親朋好友展示自己的作品，藉此「轉入地下」，「讓火苗繼續燃燒」。

他矢言持續「為香港自由發聲」，並呼籲其他遠赴海外的人也這麼做。

「我不認為我離開了香港。我覺得是香港不得不離開我，因為香港被挾持了。」

「從今往後，香港會活在我心裡，因為我所認識的香港已經不存在了。」

© 2021 AFP