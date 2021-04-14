藝術對撞政治 中國對奧斯卡從仰望變唾棄

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（法新社上海14日電） 奧斯卡頒獎典禮是好萊塢一年中最耀眼的夜晚，全球數以百萬計觀眾會打開電視或透過其他管道收視，但今年的奧斯卡卻會被中國棄如敝屣，只因為1部香港紀錄片的入圍。

趙婷的公路電影「游牧人生」（Nomadland）得獎呼聲極高，但她卻因為一篇舊專訪從「中國驕傲」變成「辱華分子」，在家鄉中國面臨不少批評。

根據娛樂雜誌「綜藝」（Variety），中國長年「渴望贏得好萊塢肯定」，中央電視台（CCTV）2003年起年年轉播奧斯卡頒獎典禮，中國網路平台過去也都有透過串流轉播；但彭博（Bloomberg News）上月報導，中央宣傳部已經下令，國家控制的媒體必須低調報導第93 屆奧斯卡頒獎典禮，4月25日（北京時間4月26日）也不要直播頒獎實況。

在北京加緊控制的香港，今年則將是超過半世紀以來首次不會看到奧斯卡獎電視轉播，香港無線電視台（TVB）表示，這「純粹是商業決定」。

近幾周，中國國家媒體的眼中釘，則是香港反送中紀錄短片「不割席」（Do Not Split）。打從這部紀錄片入圍奧斯卡最佳紀錄短片後，國營「環球時報」（Global Times）就毫不避諱地傳達中國的不屑，稱此片「缺乏藝術性、充斥偏頗的政治立場」。

「環球時報」表示：「這種電影如果得獎，會傷害中國觀眾感情，也會有損奧斯卡獎在中國影迷心中的聲望。」

但執導「不割席」的挪威導演哈默（Anders Hammer）告訴法新社，他很高興中國會有這種反應，「北京幫了我們好多」，「製作這部紀錄片的主要目的不是得到奧斯卡，而是讓大家注意到香港危急的狀況」，「我們得到更多關注了」。

趙婷在中國的處境則是水深火熱，39歲的她執導的「游牧人生」入圍最佳影片、最佳導演、最佳女主角等6項提名，但當網友挖出她過去的專訪，發現她似乎曾批評自己的出生地後，中國人的批評聲浪，很快壓過了包括金球獎等大獎的肯定。

「環球時報」頭條引述「專家」寫道：「趙婷的『游牧人生』贏得奧斯卡提名，但可能得不到中國人的原諒。」還有人說，中國影迷甚至可能抵制這部電影。

© 2021 AFP