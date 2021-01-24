藥廠疫苗供應量將低於預期 歐盟會員國跳腳

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（法新社巴黎23日電） 英國製藥業者阿斯特捷利康警告，公司向歐洲提供的冠狀病毒疫苗初期供應量將低於預期，這再度引發各界對推動接種疫苗的憂慮，迫使一些國家為疫苗交貨量大幅減少擬定應變計畫。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）22日宣布這項訊息，這家公司和牛津大學（Oxford Universtiy）共同研發出牛津疫苗。美國輝瑞（Pfizer）公司上周也宣布，公司和德國BioNTech共同研發的疫苗因為在比利時主要工廠的工程，疫苗將延後一個月出貨。

民眾對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒的擔憂日益加深，特別是在英國出現的變種病毒，據信比原來的病毒更具傳染性。

總體而言，歐洲現在已通報超過69萬2000例染疫死亡和近3200萬例確診。

到目前為止，歐盟已經批准輝瑞&BNT疫苗及美國生技公司莫德納（Moderna）的疫苗，但尚未批准阿斯特捷利康和牛津大學共同研發的疫苗，預計將在1月29日決定。

阿斯特捷利康公司在聲明中說，一旦獲得歐盟批准，「初期數量將低於預期」，儘管疫苗推出時間不會延遲。

阿斯特捷利康公司將此歸咎於「我們歐洲供應鏈中的一個生產基地產量下降」，並表示2月和3月就會增加產量。

歐盟負責衛生業務的執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）說，這項宣布引起歐盟成員國「深切不滿」，並「堅持要有準確的交貨時間表」。

奧地利衛生部長安修柏（Rudolf Anschober）認為，這是「非常非常壞的消息」，並表示2月將只收到65萬劑阿斯特捷利康公司提供的牛津疫苗，只略多於原本預期的一半。

愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）表示，減少疫苗供應「將打亂我們的計畫」。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）則在臉書上貼文表示，政府正考慮對阿斯特捷利康這「令人難以接受的」宣布採取法律行動。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP