蘇丹政變情勢堪憂 聯合國警告和平解決時間不多

（法新社紐約聯合國總部11日電） 蘇丹軍方上月解散文人政府，任命新的過渡委員會。聯合國發言人今天說，情勢發展令人非常憂心；負責蘇丹事務的聯合國特使也說，和平解決蘇丹危機的時間已經不多了。

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蘇丹實質統治者、將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）上月底解散總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）領導的政府，並拘禁這名文人領袖，引發國際譴責聲浪。

柏罕今天任命新的過渡委員會，成員名單中排除了要求轉為文人統治的主要集團代表。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴媒體，「我們明顯注意到這些發展，情況令人非常憂心」，希望蘇丹儘快恢復民主過渡進程。 他說：「我們希望哈姆杜克總理及所有其他被監禁的政治人物和領袖獲釋。」

聯合國安全理事會今天召開閉門會議討論蘇丹問題，這是先前就排定的會議。

數名外交人員表示，安理會並未發布聯合聲明，提議召開會議的英國甚至未尋求發表聲明，因為俄羅斯支持柏罕。

一名匿名外交官員說，俄國使節在會中表示，俄方認為需要柏罕來維持蘇丹穩定。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）會後告訴媒體：「我們仍嚴正關切蘇丹軍方進一步單方面行動的報導，這類行動違反了憲政宣言的精神和條文。」

吳百納還說，聯合國的蘇丹事務特使柏蒂斯（Volker Perthes）在評估報告中非常坦率指出，對話及和平解決蘇丹問題的機會正變得愈來愈小。（譯者：紀錦玲）

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