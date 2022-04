蘇丹達佛地區爆發衝突 至少168死

(法新社蘇丹首都喀土穆24日電) 援助組織表示,蘇丹敵對團體間今天在西部達佛地區(Darfur)發生衝突,造成至少168人喪生,那是當地發生的最新一起奪命暴力事件。

達佛地區飽受2003年爆發的內戰蹂躪,去年10月起弄出人命的衝突開始激增,發生衝突的主要原因包括土地、牲畜、水源和放牧地點等糾紛。

獨立援助組織「達佛難民及流離失所者協調總處」(General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur)發言人芮蓋(Adam Regal)表示,22日爆發的最新戰鬥發生在西達佛的克林克(Krink)。

芮蓋說:「今天至少有168死、98傷。」他也擔心死亡總數還會再上升。

該援助組織表示,在兩名阿拉伯部落的人被殺害後,武裝份子為了報復,攻擊了非阿拉伯人的少數民族馬撒利特人(Massalit)的村落,進而引爆這波衝突。

22日當天至少有8人因而喪命。

一名馬撒利特族的部落領袖今天表示,他在距離西達佛首府日奈那(Geneina)約80公里遠的克林克區村子裡,看到好幾具屍體。

