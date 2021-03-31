蘇伊士運河南段拓寬避免再塞船？埃及排除可能性

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（法新社伊斯梅利亞30日電） 長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）擱淺導致蘇伊士運河封閉將近一周一事，讓埃及面臨未來如何避免類似事件重演的壓力，不過埃及當局已排除拓寬運河南段的可能性。

在巴拿馬註冊的長賜輪23日行經蘇伊士運河時遭遇沙塵暴擱淺，船身打斜阻斷運河交通。在挖土機和拖曳船持續作業下，長賜輪昨天總算脫困，目前正接受檢修。

全球貿易有逾1成取道蘇伊士運河，長賜輪昨天雖順利脫困，但南北兩側累積的約425艘船隻恐要多天時間才能完成疏通。

而近一星期的封鎖，讓埃及面臨如何避免類似事件重演的壓力。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）都排除在長賜輪這次擱淺的運河南段進行拓寬工程的可能性，塞西認為這麼做並不符合經濟效益。

埃及2014-2015年間曾砸80億美元擴建一部分運河，並在北向部分闢建第2支線。

法國蒙貝列保羅．瓦勒利大學（Paul-Valery University）教授、海運專家米奧塞克（Jean-Marie Miossec）指出，「審慎的作法會是日間僅限油輪和其他超大型船隻通行，夜間只放行中小型船隻」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP