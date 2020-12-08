蘇富比拍賣 Adidas合作設計鞋款估將飆破100萬美元

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（法新社紐約7日電） 一雙由Adidas和德國麥森瓷器設計的特別款運動鞋，今天在國際拍賣公司蘇富比開拍，這可能是史上第一雙飆破100萬美元（約新台幣2851萬元）的運動鞋。

這雙皮製的運動鞋，是由麥森瓷器（Meissen）工匠在德國運動服飾大廠阿迪達斯（Adidas）熱門鞋款ZX8000上彩繪而成，可望創下運動鞋得標金額史上最高紀錄。

今年，這項紀錄已被刷新多次，最近一次刷新是在8月的佳士得（Christie's ）拍賣會上，一雙運動用品大廠耐吉公司（Nike）的喬丹一代（Air Jordan 1s）球鞋，被以61萬5000美元（約新台幣1753萬元）拍出。

Adidas和麥森瓷器聯手打造的這雙鞋，並非為供人穿着而生，蘇富比（Sotheby's）在售前預估的最高得標價為100萬美元。

這雙鞋的起標價是1美元（約新台幣28.51元），這個設定的目的是要鼓勵人競標，但拍賣商預計最終會以高價位售出。

蘇富比電商發展部主管瓦赫特（Brahm Wachter）說：「市場上對這些運動鞋的看法正在改變，它們被視為是藝術品。」

這雙鞋的拍賣將在線上進行到12月16日為止，拍賣所得將捐給紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）青年計畫。

© 2020 AFP