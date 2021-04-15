蘇富比進軍NFT數位市場 藝術家Pak作品拍出4.8億

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約14日電） 在非同質化代幣（NFT）熱潮逐漸發酵之際，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）首度舉辦NFT形式拍賣會，拍賣數位藝術家Pak的作品，共拍得1680萬美元（約新台幣4.8億元）。

在蘇富比進軍NFT拍賣前一個多月，競爭對手佳士得（Christie's）才舉辦一場NFT拍賣會，數位藝術家Beeple「每一天：前5000天」（ Everydays：The First 5000 Days）最終以6930萬美元（逾新台幣19億元）的驚人價格落槌。

NFT是非同質化代幣的英文縮寫，用以認證數位化作品的擁有權，例如動畫、影片、照片或音樂，不會遭人偽造或以其他方式進行操縱。

蘇富比的首場NFT拍賣與佳士得的線上專場拍賣形式完全不同。

蘇富比在Nifty Gateway這個加密貨幣藝術平台，拍賣數位藝術家Pak創作的無限量作品Cube，作為拍賣其The Fungible系列作品的一環。

從12日開始、為期3天的拍賣會共拍出2萬3598件Cube系列作品，總價達1400萬美元。Pak以半透明及白色立方體為創作主題，在黑色背景旋轉呈現360度視角。

Pak想透過不限制Cube系列作品的銷售量來挑戰價值和稀有性的觀念。蘇富比說，約有3080名收藏家已購買他們自己的版本。

Pak還出售兩件獨特作品，其中一件由單個像素組成，由數位收藏家艾瑞克．楊（Eric Young）以136萬美元購得，另一件則是旋轉的幾何形狀，以144萬美元落槌。

購買最多無限量作品Cube的人還將獲得名為The Cube這項獨特作品的所有權作為獎勵；The Cube更加詳細描繪旋轉的六邊形。

蘇富比這場拍賣可以窺探NFT市場的實力，這個市場每天在Nifty Gateway或OpenSea等數位平台上產生的銷售額超過1000萬美元。

根據NonFungible.com網站資訊，光是2021年上半年，就已經有價值20億美元的商品透過NFT市場易手。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP