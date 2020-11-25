蘋果安全長遭控提供200台iPad 與加州警方換持槍證

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（法新社舊金山24日電） 蘋果公司（Apple Inc.）全球安全長穆易爾（Thomas Moyer）被控賄賂，據稱他向加州執法官員提供200台iPad，以替蘋果職員換取持槍許可證。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）地方檢察官昨天發表聲明說，穆易爾承諾向聖克拉拉郡警長辦公室提供200台iPad，市價約為7萬美元（約新台幣200萬元），以換取隱藏持槍許可證（concealed weapons permits, CCW）。

然而，這項提議在最後一刻取消了。

地方檢察官聲明說，副警長孫恩（Rick Sung）與警監顏森（James Jensen）也被控索取饋贈；歷時兩年的調查發現，隱藏持槍許可證原本是要等警方拿到iPad 後才會發出。

地方檢察官羅森（Jeff Rosen）在聲明中說：「副警長孫恩與警監顏森把隱藏持槍許可證當作商品，找到願意掏錢的買家。」

根據檢方聲明，穆易爾提供市價7萬美元的iPad賄賂警方，是為了換取4張隱藏持槍許可證。

不過，「在孫恩與穆易爾得知地檢署對警長辦公室發出搜查令並扣押所有隱藏持槍證的紀錄時」，他們取消了這項安排。

穆易爾的律師史萬森（Ed Swanson）在書面聲明中說：「穆易爾是清白的。他沒有做錯事情，他整個職涯都是按正直的最高標準行事。我們肯定法官將宣告他無罪。」

史萬森堅稱：「蘋果的確提議捐贈iPad、也確實申請了隱藏持槍許可證，但這兩件事情沒有關聯，這不是交換條件。」

他說：「說穿了，這起案件是關於聖克拉拉郡警長與地方檢察官長期以來鬧得不可開交的糾紛，穆易爾只是受到連累。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP