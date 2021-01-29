蘋果臉書互批 兩大科技巨頭杠上

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（法新社舊金山28日電） 蘋果公司（Apple）執行長庫克今天暗批臉書（Facebook）的商業模式助長不實訊息與暴力，另據報導，臉書則準備對蘋果提反壟斷訴訟，兩大科技巨頭之間的夙怨再度加劇。

矽谷科技媒體The Information報導，這起訴訟指控蘋果濫用對旗下App Store的控制權，要求臉書等外部應用程式開發商遵守，自家應用程式不受限的規範。

臉書不願證實或否認這篇報導，而是向法新社表示：「我們已多次表明，我們認為蘋果利用對App Store的控制從事反競爭行為，犧牲應用程式開發商和小型企業藉此獲利。」

蘋果尚未回覆置評要求，不過根據美國財經媒體CNBC和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，針對資料隱私保護在布魯塞爾舉行的虛擬會議上，庫克（Tim Cook）抨擊「演算法助長不實資訊和陰謀論」，似乎針對臉書。

報導說，庫克並沒有直接提及臉書，而是抨擊依據目標廣告的商業模式，而這類廣告正是社群媒體的主要收入來源。

庫克表示：「如果企業的商業模式是建立在誤導用戶、資料濫用，以及提供別無選擇的選項，這種企業不值得我們讚揚。」

報導指出，他認為線上平台若淪為激進團體的溫床，或是質疑挽救性命的疫苗，可能會導致「兩極化、失去信任，當然還有暴力」。

美國兩大科技巨頭近期多次因蘋果的iOS作業系統改版起爭執。最新推出的iOS版本包含追蹤透明化功能，臉書聲稱，新功能將損及他們呈現目標廣告的能力。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在27日法人說明會上向投資人表示，蘋果是臉書最大的競爭對手之一。

祖克柏說：「蘋果具有各種利用旗下平台優勢的誘因，干預我們和其他應用程式的運作方式，他們經常這麼做偏袒自家應用程式。」

他表示：「蘋果也許會說，此舉是為了幫助大眾，但他們明顯是着眼於競爭利益。」（實習編譯：陳羿?/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP