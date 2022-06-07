蘋果開發者大會登場 推刪除訊息等新功能

（法新社加州古柏迪諾6日電） 蘋果公司今天召開自COVID-19疫情爆發以來的首場實體開發人員大會，展示晶片、地圖與能刪除誤傳訊息的功能，但沒有推出任何虛擬實境作業系統或硬體。

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蘋果公司（Apple Inc.）展示了內建在iPhone、Apple Watch等設備作業系統的新功能與性能，還公布了速度更快的新MacBook Air筆記型電腦，採用的是第2代的客制化晶片。

這是蘋果首度在矽谷重鎮古柏迪諾市（Cupertino）園區舉行的開發者大會，也是蘋果自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的首場實體開發者大會，執行長庫克（Tim Cook）與他的團隊在主題演講上向眾人展示即將問世的創新技術。

然而，蘋果團隊沒有公布關於遠端虛擬實境作業系統或硬體的更新消息。

不過，開發商還是可以在為期一周的大會期間與蘋果工程師會面，甚至在有隔音房間的新建築內交流腦中構想，不用害怕被別人聽到。

除了推出新的MacBook機型外，大家可藉着開發者大會深入了解蘋果旗下產品的新一代作業系統。

蘋果公布作業軟體的更新功能，將可讓使用者刪除與編輯剛傳出的訊息，且能讓iPhone主螢幕的選項個人化。

© 2022 AFP