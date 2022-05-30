虎鯨受困塞納河 引回大海計畫失敗將實施安樂死

（法新社法國勒恩29日電） 法國地方當局今天表示，一頭虎鯨（orca）數周前意外游進塞納河並受困在此，在引導它重回大海的計畫失敗後，由於這頭虎鯨「患上絕症且極度痛苦」，專家決定將其安樂死。

廣告 繼續瀏覽後續

這頭虎鯨出現在大名鼎鼎、流經巴黎的塞納河（River Seine）中，讓人驚訝不已。在與海洋哺乳動物專家在內的國內外科學家會面後，地方當局周末動用聲納技術，試圖以無人機發出虎鯨聲音，企圖將它引回大海。

虎鯨又稱殺手鯨或逆戟鯨，這頭4公尺長的雄性虎鯨本月16日首度在諾曼第（Normandy）地區港市勒哈佛（Le Havre）和宏福勒（Honfleur）之間的塞納河口被發現，隨後向上遊了數十英里抵達巴黎西北的城市盧恩（Rouen）。

地方當局在聲明中說：「專家小組一致認為，唯一可行的解決方案是對這頭動物實施安樂死。」

法新社和路透社報導，在救援行動中，這頭虎鯨「缺乏警覺性、對聲音刺激的反應不一致、狀態不穩定且迷失方向」。

聲明說，「錄音顯示，它發出類似於呼救的痛苦哀鳴」，這頭虎鯨的健康似乎正處於「危急狀態」。

「試圖將這頭虎鯨引回大海的計畫失敗了，為了避免增加它的壓力，（專家小組）晚間決定停止干預行動。」

科學家們檢視救援行動相關照片和數據後得出結論，這頭虎鯨似乎患上白黴菌症（mucormycosis），這是一種在海洋哺乳動物中愈來愈常見的真菌感染，患上此疾會替它們帶來極大痛苦。

地方當局說，感染這種真菌後，會從皮膚擴散到心臟、肺和大腦，這可以解釋為何這頭虎鯨會迷失方向。地方當局還說，患病的虎鯨可能正遭受極大痛苦。

替這頭虎鯨執行安樂死的準備工作正在進行中，以避免讓這頭鯨魚承受更多痛苦或危及公眾，但當局沒有詳細說明將如何或在何處進行安樂死。

虎鯨雖被類歸為海豚科，但在英吉利海峽只會偶爾現蹤，實際上是相當罕見，更不用說是在河流中。

專家小組一致認為，對這頭虎鯨實施安樂死以結束其痛苦，是唯一可能的解決方案，也可對其患有的疾病展開進一步分析。

© 2022 AFP