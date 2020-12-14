處決異議人士挨批 伊朗召德法大使抗議干涉內政

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（法新社德黑蘭13日電） 伊朗日前處決一名反對派人士引發歐洲聯盟強烈譴責後，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部今天召見德國與法國大使表達抗議，聲稱這是「令人無法接受的干涉」內政行徑。

伊朗最高法院日前裁定維持今年6月對異議領袖薩姆（Ruhollah Zam）的死刑判決，薩姆12日遭處絞刑。他因與2017年至2018年冬天爆發的反政府示威活動有關被控多項罪名。

歐洲聯盟12日「以最強烈言辭」譴責這項處決，並強調歐盟「對死刑的反對立場不會改變」。

伊朗通訊社報導，伊朗外交部的歐洲司長告訴德國大使慕佐（Hans-Udo Muzel），德黑蘭當局「譴責」這項聲明，並視為對「伊朗內政事務令人無法接受的干涉」。德國是歐盟輪值主席。

伊朗通訊社報導也說，法國外交部在薩姆遭處決後發出「干涉主義者聲明」，因此伊朗外交部也召見法國大使第伯（Philippe Thiebaud）抗議。

薩姆曾在法國取得政治庇護，據傳去年遭伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）逮捕前曾待過巴黎。伊朗革命衛隊宣稱薩姆「受到法國情報部門指使」。

© 2020 AFP