「蜘蛛人：無家日」嚇嚇叫 票房寫疫情時代新頁

（法新社洛杉磯27日電） 「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）於耶誕周末期間，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）年代以來首部跨進10億美元票房俱樂部的電影，並蟬聯北美票房冠軍寶座。

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據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據，「蜘蛛人：無家日」在美加進帳4億6730萬美元，國際市場海撈5億8700萬美元，上映12天總票房一如分析師事前預測，突破10億美元里程碑。

索尼出品的「蜘蛛人」最新章於耶誕節3天假期期間北美進帳約8150萬美元，續當美加票房霸主。

本周北美票房亞軍是環球出品的「歡樂好聲音2」（Sing 2），成績約2380萬美元。而基努李維（Keanu Reeves）的「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）成績不如預期，以1200萬美元排第3。

「金牌特務」前傳「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）排第4，票房640萬美元。

據真人真事改編的「美國草根」（American Underdog，暫譯），開映第一個周末有約620萬美元票房，排名第5。

排名第6至第10的電影依序為：「西城故事」（West Side Story），280萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），230萬美元；「對不起，來不及陪你長大」（A Journal for Jordan，暫譯）220萬美元；「魔法滿屋」 （Encanto），200萬美元；「83」（83，暫譯），180萬美元。

© 2021 AFP