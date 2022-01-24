「蜘蛛人：無家日」後勁十足 北美票房重登第1

（法新社洛杉磯23日電） 業界今天的數據顯示，「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）周末不但重拾北美票房一哥頭銜，在美加吸金約1410萬美元。

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周末排名第2的是派拉蒙「驚聲尖叫」（Scream），21至23日期間「嚇」出1240萬美元成績。這部恐怖系列最新章，請回1996年同名原版電影的元老卡司妮芙坎貝兒（Neve Campbell）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）和大衛阿奎特（David Arquette）演出。

排名第3的是環球動畫音樂劇「歡樂好聲音2」（Sing 2），收入570萬美元。第4名同樣是環球作品，宗教浪漫劇情片「誰可以這樣愛我」（Redeeming Love），進帳370萬美元。

排第5的是諜報動作喜劇片「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），吸金180萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「355：諜影特攻」（The 355），160萬美元；「美國失敗者」（American Underdog），120萬美元；「日月人魚」（The King's Daughter），75萬美元；「西城故事」（West Side Story）69.8萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），68.3萬美元。

© 2022 AFP