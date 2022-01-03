「蜘蛛人：無家日」續發威 北美票房再添5千萬

（法新社洛杉磯2日綜合外電報導）「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）繼續稱霸北美票房，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據指出，蜘蛛人最新章周末在美加進帳約5270萬美元，上映第3周成績已破6億美元大關。

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環球動畫音樂劇續集「歡樂好聲音2」（Sing 2）有令人刮目相看的1960萬美元收入，12月31日至1月2日期間票房排名第2。

排名第3的是「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），票房僅450萬美元。

排名第4的是真人真事改編的「美國失敗者」（American Underdog），收入410萬美元。

第5是科幻系列的前傳「駭客任務：復活」（The Matrix: Resurrections），進帳380萬美元。美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）稱，對這部製作成本高達1.9億美元的電影來說，這樣的表現堪稱「災難」。

排名第6至第10的電影依序為：「西城故事」（West Side Story），210萬美元；「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife）140萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），125萬美元；「約旦的旅程」（A Journal for Jordan）120萬美元；「魔法滿屋」 （Encanto），110萬美元。

© 2022 AFP