蝙蝠俠雄霸冠軍寶座 北美上映3周票房破3億美元

（法新社洛杉磯20日電） 「蝙蝠俠」（The Batman）一登頂就不肯下來了；追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，這部片蟬聯周末票房冠軍進帳約3680萬美元，海外表現也強勁。

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英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的這部超級英雄片，美加上映3周總票房已破3億美元大關，海外表現則翻倍來到5.98億美元。

18至20日期間的票房亞軍是「劇場版咒術回戰 0」（Jujutsu Kaisen 0），北美票房1770萬美元。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說，這樣的表現對難得北美上映的日式動畫片來說，堪稱「了不起的開片成績」。

第3名是湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「秘境探險」（Uncharted），收入800萬美元。

第4名是新上映、片名很簡潔的「X」，進帳440萬美元。儘管金額差強人意，葛羅斯說，「恐怖片成本不高」，在影評還不錯情況下，「X 應該可以收回成本、賺個幾塊錢」。

第5名是查寧塔圖（Channing Tatum）領銜演出的公路電影「逍遙上路」（Dog），收入410萬美元。 第6至第10名的電影依序為：「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），320萬美元；「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile），170萬美元；「誓不低頭」（The Outfit，暫譯）150萬美元；「克什米爾檔案」（The Kashmir Files，暫譯）150萬美元；「歡樂好聲音2」（Sing 2），150萬美元。

© 2022 AFP