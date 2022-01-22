行政令草稿曝光 川普曾想命國防部長沒收投票機

（法新社華盛頓21日電） 美國政治新聞機構Politco今天揭露，美國前總統川普（Donald Trump）在2020年敗選數周後，白宮曾起草一份行政命令，指示國防部長沒收投票機，不過川普最後沒有簽署。

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法新社報導，這份由美國國家檔案局（National Archives）交出、並由Politico取得的爆炸性文件凸顯出，川普可能不惜違反選民意志，採取極端措施以保住權力。

這項行政命令署明日期為2020年12月16日，企圖指派一名專案律師，對任何舞弊指控提出訴訟。不過川普最後沒有簽署。

這是眾院調查2021年國會遇襲案特別委員會接獲的750多份檔案之一，在此之前，川普為阻止這些檔案公布而提起的上訴遭到最高法院駁回。

這份長達3頁的行政命令說：「下令國防部長沒收、收集、保存、分析所有必須扣押的投票機器、設備、電子儲存資訊以及物證紀錄，立即生效。」

命令中重提許多關於駭客入侵投票機但已證明不實的陰謀論，出自川普人馬的散布，包括右翼律師鮑爾（Sidney Powell），如今都成為國會調查人員鎖定的對象。

在川普敗選後數周期間，鮑爾和紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）曾發起行動，試圖透過法院推翻某些關鍵搖擺州的選舉結果，但未如願。

白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）去年交給特別委員會一份報告，概述一項讓川普留任總統的陰謀，其構想是讓美國法警扣押選票，以便在50州進行人工驗票。上述行政命令與此有相似之處。

今天曝光的這項行政命令，特彆強調喬治亞州使用的多明尼恩公司（Dominion）所製造觸控式投票機大有問題，聲稱投票機被刻意設計成能進行「全面詐欺」。但後來喬治亞州經人工和機器驗票證實，拜登勝選。

© 2022 AFP