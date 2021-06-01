衛斯布魯克大三元逆轉76人 巫師季後賽扳回一城

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（法新社華盛頓31日電） 巫師今天靠衛斯布魯克拿下大三元的帶領逆轉戰局，以122比114擊敗76人，拿下他們在系列賽的首勝，但目前仍以1比3落後。

美國職籃NBA東區第8種子華盛頓巫師，在季後賽首輪前3戰，被頭號種子費城76人連拿3勝，面臨再輸就要被橫掃出局的命運。

今天系列賽第4戰，76人在比賽開打後，曾領先達11分，巫師一陣猛追，在衛斯布魯克（Russell Westbrook）兩罰中1後，將落後追到剩下1分差，76人靠着米爾頓（Shake Milton）切入上籃得手，在首節31 比28領先。

第2節巫師在羅培茲單節8分帶領下，打出32比30攻勢，76人靠葛林（Danny Green）中場前0.6秒砍進三分球，上半場以61比60領先巫師1分。

巫師下半場打出6比0開局，以66比61將比分超前，第3節結束前1分7秒，衛斯布魯克一記急停跳投得手，讓巫師88比78領先達兩位數，整節下來只讓76人拿下19 分，打完3節後反以92比80領先12分。

末節76人強勢反撲，並曾將比分扳平，但巫師及時回神要回領先，兩隊一陣拉鋸後，巫師驚險以8分之差拿下勝利。

巫師今天獲勝，目前在7戰4勝制的系列賽，仍以1比3落後。

巫師的畢爾（Bradley Beal）此役攻下全場最高27 分；八村壘（Rui Hachimura）有20分13籃板的雙十成績；衛斯布魯克有19分21籃板14助攻的大三元表現；羅培茲、貝坦斯（Davis Bertans）分別獲得16分、15分；葛佛（Daniel Gafford）、內托（Raul Neto）分別進帳12分、11分。

哈里斯（Tobias Harris）此役攻下76人最高21分；馬克西（Tyrese Maxey）、希爾（George Hill）分別獲得15分、14分，西蒙斯（Ben Simmons）有13分、12籃板的表現；葛林、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分別進帳11分、10分。

© 2021 AFP