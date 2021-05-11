衛斯布魯克生涯182次大三元 締造NBA新紀錄

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（法新社亞特蘭大10日電） 衛斯布魯克今天繳出28分、13籃板、21助攻的超級大三元成績，這是他生涯第182次大三元，寫下NBA新紀錄。

美國職籃NBA華盛頓巫師這場作客亞特蘭大挑戰地主老鷹的比賽，觀戰焦點全集中在巫師明星後衛「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）身上。

這場比賽第1節結束前37秒，衛斯布魯克一記後撤步的跳投得手，得分達到兩位數；上半場比賽剩下1分26秒時，巫師替補中鋒葛佛（Daniel Gafford）上籃得手後，衛斯布魯克收下個人此役第10次助攻。

終場前8分30秒，衛斯布魯克抓下防守籃板，這是他此役第10個籃板，讓他確定在此戰收下大三元，並寫下歷史紀錄。

衛斯布魯克今天包括三分球7投3中在內，22次出手命中10球，攻下全隊最高28分，另外送出驚人的21次助攻，並抓下13個籃板，收下創紀錄的一次大三元。

這場比賽的前3節結束時，巫師79比96落後；但巫師末節在衛斯布魯克11分、6籃板、10助攻帶領下，一口氣轟下45分高分，可惜最終仍以124比125不敵老鷹。

衛斯布魯克8日繳出33分、19籃板、15助攻的大三元成績，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）締造、生涯181次大三元的NBA史上最佳紀錄。

羅伯森寫下的紀錄，長期以來被認為是無人可以超越的成就，而他設下的障礙，多年來確實無人能望其項背，直到衛斯布魯克橫空出世，才讓人看見紀錄被打破的可能。

先前除了衛斯布魯克之外，最接近羅伯森紀錄的是洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson），他生涯一共拿下138次大三元；過去有「大三元製造機」美譽的基德（Jason Kidd），生涯也不過累積107次。其他的球員中，生涯累積大三元的次數都不到百次，最接近生涯百次大三元成就的，是詹姆斯（LeBron James ）的99次。

© 2021 AFP