衛斯布魯克繳大三元 湖人依舊不敵尼克

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（法新社紐約23日電） 衛斯布魯克今天繳出「大三元」成績單，但少了因為先前的衝突而遭禁賽的詹姆斯，仍在客場以100比106敗給尼克。 美國職籃NBA洛杉磯湖人今天作客挑戰紐約尼克，此役少了遭禁賽的主力球星詹姆斯（LeBron James），第2節曾落後達25分，第3節兩度扳平但從未超前，且即便衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天有31分、13籃板、10助攻的大三元成績，最終仍吞下近5戰中的第4敗。 尼克首節攻下36分，但湖人在中場前打出16比4攻勢，並在第3節打出9比0開局將比分追近。 湖人靠安東尼（Carmelo Anthony）的灌籃，一度以79比79扳平，也在衛斯布魯克切入上籃得手後，以81比81再次追平。