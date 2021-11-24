衛斯布魯克繳大三元 湖人依舊不敵尼克
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（法新社紐約23日電） 衛斯布魯克今天繳出「大三元」成績單，但少了因為先前的衝突而遭禁賽的詹姆斯，仍在客場以100比106敗給尼克。 美國職籃NBA洛杉磯湖人今天作客挑戰紐約尼克，此役少了遭禁賽的主力球星詹姆斯（LeBron James），第2節曾落後達25分，第3節兩度扳平但從未超前，且即便衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天有31分、13籃板、10助攻的大三元成績，最終仍吞下近5戰中的第4敗。 尼克首節攻下36分，但湖人在中場前打出16比4攻勢，並在第3節打出9比0開局將比分追近。 湖人靠安東尼（Carmelo Anthony）的灌籃，一度以79比79扳平，也在衛斯布魯克切入上籃得手後，以81比81再次追平。
即便此役有20分、16籃板「雙十」成績的尼克球星藍德爾（Julius Randle）遇上犯規麻煩，但今天拿下14分的奎克利（Immanuel Quickley）挺身而出，在第4節砍進4記三分球攻下12分，穩住球隊的勝利。
福尼耶（Evan Fournier）這場比賽攻下尼克全隊最高的26分，巴瑞特（R.J. Barrett）、杜平（Obi Toppin）、伯克斯（Alec Burks）都獲得12分。 詹姆斯今天無法上場，是因為先前揮肘擊傷底特律活塞的史都華（Isaiah Stewart），讓他眼角濺血而遭禁賽1場。 湖人的戴維斯（Anthony Davis）今天有20分、6籃板、3助攻的表現，布萊德雷（Avery Bradley）貢獻了15分，安東尼和蒙克（Malik Monk）都有12分進帳。
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