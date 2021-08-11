衛斯布魯克被換到湖人 自稱將讓詹姆斯更輕鬆

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（法新社洛杉磯10日電） 被交易到湖人後，NBA明星後衛衛斯布魯克表示，他在湖人的定位很單純，就是要助詹姆斯打得更輕鬆。

美國職籃NBA洛杉磯湖人與華盛頓巫師先前進行了一項轟動一時的交易，湖人希望在2021年衛冕失敗後、寄望衛斯布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成的「3 巨頭」，率領球隊在2022年重返榮耀。

湖人今天正式宣布衛斯布魯克加盟，本身就是在地南加州人的他表示，能前進洛杉磯是「福氣」，因為那裡有許多湖人的光榮印記。

衛斯布魯克誓言：「我來到一支冠軍等級的球隊，我的工作是要確保能讓詹姆斯打得輕鬆點，我整場比賽都會設法做到這一點。」

他說：「這跟球權與其他所有東西都有關連，但這不重要，因為即使球不在手上，還是有很多方式可以對比賽做出影響。」

詹姆斯與戴維斯奪下2019年NBA總冠軍，但在他們試圖衛冕的路上，受到了傷病的阻擾。

衛斯布魯克是2017年的年度最有價值球員（MVP）獎得主，他自2008年至2019年間，都待在奧克拉荷馬雷霆。之後他被交易到休士頓火箭，去年12月再被交易到巫師，並幫助巫師在2018年後，再度闖進季後賽。

曾率美國於2012倫敦奧運奪下金牌的衛斯布魯克，曾9次獲選參加NBA明星賽，過去4個球季，他有3季拿下助攻王，2015年、2017年也曾搶下得分王。

2017年，衛斯布魯克破紀錄單季獲得42次「大三元」（42場比賽每場得分、助攻和籃板達到兩位數），成為羅伯森（Oscar Robertson）以來，第二位整個賽季中平均每場成績都是「大三元」的好手。

接下來的4個球季，衛斯布魯克有3季創下平均每場成績都是「大三元」的成就。生涯至今，他已經有184次「大三元」，是史上獲得最多「大三元」的球員。

儘管衛斯布魯克個人的全能表現優越，但他所屬的幾支球隊，過去5年一共只在季後賽贏過1個系列賽。

部分專家很想知道衛斯布魯克如何融入，與詹姆斯和戴維斯合作。

衛斯布魯克則表示，這完全不會有問題。

他說：「我一直在察看我們的球員名單，並看看我能怎麼做，來幫助這些人打得更好。」

© 2021 AFP