衝突災難不斷 全球5500萬人國內流離失所創新高

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（法新社日內瓦20日電） 觀察組織今天表示，去年每1秒鐘就有人迫於衝突和自然災害而逃離自己的國家，將國內流離失所者人數推升至歷史新高，來到5500萬人。

雖然全球各國防制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散而嚴格限制人員移動，觀察組織原本預期此舉有助拉低去年流離失所人數，但數字仍創新高。

根據「境內流離失所監測中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）聯合報告，去年強烈風暴、持續的衝突和暴力暴增情形，使得國內流離失所者新增4050萬人。

報告顯示，這個數字不僅創下10年來新高，也讓全球正處於國內流離失所總人數刷新紀錄，來到5500萬人。

境內流離失所監測中心比拉克（Alexandra Bilak）向法新社表示「今年的數字超乎尋常地高」，還說國內流離失所者激增的現象「前所未見」。

國內流離失所者人數現在是跨越邊界成為難民者約2600萬人的逾2倍。

挪威難民理事會秘書長艾基蘭（Jan Egeland）透過聲明表示：「去年每1秒鐘就有人在自己的國家裡被迫逃離家園，令人震驚。」

「我們未能保護世上最脆弱的人免受衝突和災難荼毒。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP