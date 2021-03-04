衝突白熱化 梅根控英國王室讓不實言論不斷流傳

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（法新社洛杉磯3日電） 根據今天播出的訪問片段，英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）告訴美國名主持人歐普拉，英國王室正造成關於他們夫妻的不實言論「不斷流傳」。

已遷居美國的哈利夫婦和英國王室間的公開關係日益緊繃。梅根這番爆炸性的說法是對王室的最新抨擊。

哈利和梅根接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容，預計7日在美國、8日在英國播出。但白金漢宮（Buckingham Palace）今天稍早才表示，他們正在調查王室家務人員聲稱梅根在婚後幾個月內霸凌他們的說法。

根據今天播出的訪問片段，梅根對歐普拉說：「如果『公司』（The Firm）都已經扮演積極角色，讓關於我們的不實言論不斷流傳，我不知道他們怎麼還會預期，經過這麼長時間後我們仍會默不作聲。」「公司」是外界有時對英國王室的嘲諷稱呼。

哈利夫婦去年宣布卸下王室職責，此後和英國王室逐漸分道揚鑣，但彼此間衝突越來越尖銳。今年稍早，兩人永久卸除王室職責的消息獲得證實；但哈利夫婦和王室各自都努力掌控關於雙方分手的說法和爭取大眾認同。

經常抱怨媒體侵擾的哈利，在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）本周稍早播出的另一段歐普拉訪問中還說，他擔憂「歷史重演」，顯然指得是他的母親黛安娜王妃（Princess Diana）當年在狗仔攝影師糾纏追逐下，在巴黎街頭死於高速車禍的不幸事件。

白金漢宮今天表示，針對媒體報導梅根曾霸凌王室家務人員，他們正在進行調查。

梅根則透過發言人發布聲明直接回應報導，文中寫道：「公爵夫人對於自身品格遭受這起最新攻擊感到傷心，尤其她自己一直以來是被霸凌的對象。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP