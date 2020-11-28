衣索比亞內亂恐擴散 鄰國厄利垂亞遭池殃

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（法新社阿迪斯阿貝巴27日電） 非洲國家厄利垂亞首都阿斯馬拉（Asmara）今天遭叛離的衣索比亞泰格瑞省襲擊，令人擔心衣索比亞內亂向外擴散。與此同時，衣索比亞總理阿比仍拒絕與泰格瑞一方對話。

衣索比亞與境內北部的泰格瑞省（Tigray）爆發衝突迄今已3周，國際危機組織（International Crisis Group）今天表示，這波戰事已造成數以千計人喪命，包括許多平民和安全部隊人員。

4名地方外交人員告訴法新社，至少有一支火箭今晚從泰格瑞省朝厄利垂亞發射。

阿比（Abiy Ahmed）去年獲頒諾貝爾和平獎，他昨天宣布，針對泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front）的領袖們進入「第3階段、也是最終階段」的行動。

全球密切關注泰格瑞省首府馬凱勒（Mekele）約50 萬居民的命運；衣索比亞軍方表示，已在攻擊前包圍了這座城市。

各國領袖及人權組織都警告，這種攻擊行動可能違反戰爭規範，要求緊急調解。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天說，教宗方濟各（Pope Francis）也很擔心戰事加劇，造成更多傷亡及流離。

泰格瑞人民解放陣線是衣索比亞的一個左翼政黨，成立於1975年，總部位於泰格瑞省，在阿比於2018年上任之前，泰格瑞人民解放陣線叱吒衣索比亞政壇將近30 年。

衣索比亞中央政府與這個政黨衝突數月，阿比於11 月4日宣布對泰格瑞省採取軍事行動。他不僅拒絕談判，還認為外界呼籲對話是干預衣索比亞內部事務。

阿比今天在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴與非洲聯盟（African Union）派來協調的3名非洲國家卸任領袖會面，包括莫三比克的齊沙諾（Joaquim Chissano）、賴比瑞亞的瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、南非的莫特蘭德（Kgalema Motlanthe）。

會後，阿比發布聲明表示，他很感謝「這個舉動…及此舉對非洲問題以非洲方式解決的原則所展現的堅定承諾」。

不過，他的辦公室仍在聲明中表示，衣索比亞政府「肩負憲法賦予的責任，要在這個地區及全國落實法治，否則會助長有錯不罰的文化，對國家存續造成毀滅性的代價」。

© 2020 AFP