衣索比亞北部戰事 聯合國籲厄利垂亞部隊確實撤軍

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（法新社日內瓦13日電） 聯合國人權理事會今天呼籲在衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray）的戰事立刻終結，並要厄利垂亞部隊迅速、確實地撤軍。

聯合國人權理事會通過歐洲聯盟提出的決議案，案文讚許衣索比亞政府上個月宣布單方面停火，以及同意參與針對泰格瑞省現狀的聯合調查。

不過，決議案也對泰格瑞省地區近幾個月頻傳的慘案表達深刻關切，包括許多平民慘遭殺害，以及性暴力犯罪猖獗。

文中特別關切厄利垂亞部隊據傳參與多起慘案，包括違反國際法，「加劇衝突升高」。

去年11月，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）派兵攻擊泰格瑞省前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front, TPLF），指控TPLF攻擊泰格瑞省的政府軍基地。

阿比因為解決衣索比亞與鄰國厄利垂亞間的邊界衝突，在2019年獲得諾貝爾和平獎。

經過8個月血腥衝突，泰格瑞防衛隊（Tigray Defence Forces, TDF）上個月攻下泰格瑞省絕大部分地區，並奪取首府馬凱勒（Mekele）。

長達數個月的戰事造成數千名平民身亡，聯合國並表示，有數以萬計民眾正處於饑荒的邊緣。

© 2021 AFP