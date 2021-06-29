衣索比亞叛軍奪回泰格瑞省首府 矢言趕走敵人

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（法新社阿迪斯阿貝巴29日電） 衣索比亞北部叛軍昨日成功奪回泰格瑞省首府馬凱勒，政府軍隨即宣布「單方面停火」，不過叛軍領袖矢言將會把「敵人」徹底趕出該地區。

去年11月，泰格瑞省（Tigray）前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）突襲政府軍在當地的基地後，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）派兵反擊，當時他還揚言很快就能「敉平內亂」。

經過近8個月交戰後，泰格瑞防衛隊（Tigray Defence Forces, TDF）28日攻下該省首府馬凱勒（Mekelle），並在街頭大肆慶祝。阿比政府隨即宣布「單方面停火」。

阿比當局表示，停火將延續至當前的「耕作季節」結束，以促進農業生產和援助物資配送，並讓叛軍「重返和平道路」。

泰格瑞省戰前政府則發布聲明讚揚防衛隊，並稱已完全控制馬凱勒，「政府與泰格瑞部隊將會繼續執行所有必要任務，保障人民的生命安全」，同時呼籲民眾與部隊「更加努力奮戰，直到我們的敵人完全撤離泰格瑞為止」。

衣索比亞爆發內戰迄今，已造成數千平民死亡、35 萬人陷入饑荒、逾200萬人流離失所。

聯合國秘書長古特瑞斯28日表示，他已與阿比通話，「對雙方將有效停止敵對行動抱持希望」。由於中國、俄羅斯以及許多非洲和其他區域國家認為這場衝突屬於衣索比亞內部事務，聯合國安理會迄今尚未就此舉行公開會議。

© 2021 AFP