衣索比亞戰事傳屠殺 目擊者稱多具屍體衝上河岸

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（法新社蘇丹喀土穆2日電） 衣索比亞北部泰格瑞省（Tigray）戰事連月未歇，鄰國蘇丹東部一座小鎮居民今天說，最近幾天，他們在與泰格瑞省的交界上看到多具屍體被衝上河岸。

蘇丹卡薩拉州（Kassala）Wad al-Hilou小鎮居民說，這些無名屍自7月31日就浮在塞提特河（Setit River）上。這條河流經泰格瑞省，衣索比亞人稱之為特克澤河（Tekeze River）。

一名不願具名的目擊者今天接受法新社電話訪問時說：「我今天看到的屍體都有傷，手都被綁住。」

衣索比亞籍醫師特沃多羅斯（Tefera Tewodoros）任職於蘇丹邊境上的哈姆達伊特（Hamdayit）中繼難民營，他說，單在今天，他就看到河邊有9具男女屍體。

他表示，他在7月31日和8月1日看到28具屍體，「多數是身上不同部位有槍傷的男性」。當地一名漁夫說，他也看到河岸上有屍體。

有一些顯示屍體被衝上河岸的圖片在網路上流傳，目前無法確認真實性。

衣索比亞政府今天表示，有關泰格瑞省西部胡梅拉鎮（Humera）發生屠殺的報導是「假」新聞，是「宣傳工利用變造照片、展示圖像」所刻意散播的假消息。

特克澤河流經的地點也包括胡梅拉鎮。

去年11月，衣索比亞聯邦軍隊與掌控泰格瑞省的政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）交戰。總理阿比（Abiy Ahmed）說，政府揮軍當地是為了因應TPLF對聯邦軍營發動的襲擊。

這場戰事已造成數以千計人喪命，數以萬計人逃往鄰近的蘇丹。

© 2021 AFP