衣索比亞政府與叛軍激烈交火 爭奪重要城市

（法新社肯亞首都奈洛比1日電） 驚恐的民眾回報，衣索比亞政府軍與泰格瑞省叛軍今天展開激戰，爭奪科姆博查的控制權。叛軍宣稱2天內已攻陷2座城鎮。

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法新社報導，叛軍昨天聲稱控制德西（Dessie）並獲得證實，現在又傳奪下科姆博查（Kombolcha），顯示泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）在這場持續近1年的戰役中取得重大進展。

衣索比亞北部大多數地區目前通訊中斷，記者採訪受限，使得這類資訊難以獲得獨立證實。

科姆博查當地居民形容，槍聲徹夜未停，一直延續到今天清晨。部分居民則說，半夜聽到疑似空襲的聲響發生在城鎮郊區。

居民穆罕默德（Mohammed）和其他居民都基於安全因素拒絕透露姓氏。他表示：「晚上一直傳出槍響，我在午夜過後聽到科姆博查郊區傳出空襲聲。」

開店的哈迪烏（Hamdiu）告訴法新社，他也在午夜聽到像是空襲的聲音。「巨大的槍聲直到（今天）早上都可以聽見。」

衣索比亞政府過去2周持續對泰格瑞省（Tigray）進行空襲，但炮火先前並未對準科姆博查與德西所在的阿姆哈拉地區（Amhara）。政府發言人今天則對法新社表示，昨晚沒有對科姆博查進行空襲。

© 2021 AFP