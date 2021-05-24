衣索比亞未積極結束泰格瑞省內亂 美祭簽證限制

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（法新社華盛頓23日電） 美國政府今天說，衣索比亞及厄利垂亞兩國官員涉嫌加劇衣國北部泰格瑞省（Tigray）已持續6個月的戰事，「未採取有意義措施來結束敵對」，美方將對涉及的官員祭出簽證限制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明指出：「泰格瑞百姓的人權持續遭到侵犯，虐待與暴行不斷，他們急需的人道救助卻被衣索比亞和厄利垂亞軍隊與武裝分子扣住。」

「儘管有顯着的外交接觸，泰格瑞衝突各方並未採取有意義的措施來結束敵對，或謀求以和平方式解決政治危機。」

布林肯也宣布對衣國經濟與安全協助施加「廣泛」限制，但美國在醫療、食物及教育等領域將持續提供人道援助。

他說，簽證限制是針對「現任或前任衣索比亞或厄利垂亞政府官員、安全部隊成員等人士，包含阿姆哈拉（Amhara）地區以及非正規部隊以及泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）成員」。

泰格瑞衝突於去年11月初爆發，當時總理阿邁德（Abiy Ahmed）出動部隊扣留當地執政黨泰格瑞人民解放陣線高層，並解除他們的武裝。

© 2021 AFP