衣索比亞驅逐7聯合國高官 人道救援工作堪憂

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（法新社衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴30日電） 衣索比亞今天以「干涉」衣國內政為由，表示將驅逐7名聯合國高階官員，飽受戰爭摧殘和饑荒威脅的泰格瑞省（Tigray）地區人道救援問題更加堪憂。

衣國外交部在臉書頁面發布的聲明中指出，包括聯合國兒童基金會當地負責人在內的這7名聯合國官員因「干涉衣國內政」，被列為「不受歡迎人物」。

聯合國7月曾警告泰格瑞地區有40萬人已經「陷入饑荒狀態」。政府官員並未進一步解釋驅逐原因，不過這7名被驅逐的人之中數人曾對泰格瑞的嚴峻情勢發聲。

名列驅逐名單的聯合國衣索比亞人道工作代理協調員雷提（Grant Leaity）本月警告，救濟援助物資、現金和燃料庫存「非常低，甚至已完全耗盡」，存糧也已在8月底吃完了。

本月稍早，醫師向法新社表示，泰格瑞正在進入新的死亡階段，這是由類似1980年代讓衣索比亞成為饑荒代名詞的普遍饑餓所造成。

法新社檢視過的救援機構內部文件指出，母親們以樹葉餵食孩子以維持他們活命，營養不良和餓死的案例正在攀升。

泰格瑞省會馬凱勒（Mekele）艾德轉介醫院（Ayder Referral Hospital）研究主任凱柏德（Hayelom Kebede）指出，驅逐聯合國高層官員對救援工作是一項重大打擊。

他說：「如今營養不良的孩子將得不到幫助，這是一大打擊。接下來幾天我們將看到孩童死亡將出現災難性增加。」他表示，過去一周，光是在艾德轉介醫院就有6名孩童死於饑餓。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP