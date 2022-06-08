表達對槍枝責任訴求 馬修麥康納白宮演說數度哽咽

（法新社華盛頓7日電） 奧斯卡金像獎影帝馬修麥康納家鄉德州尤瓦爾迪（Uvalde）5月24日發生校園槍擊案，震驚各界，他今天站上白宮講台，情緒激昂地表達對「槍枝責任」的訴求。

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52歲的馬修麥康納（Matthew McConaughey）告訴記者：「我們現在正迎來一個前所未有的機會之窗，一個看似能帶來真正改變的窗口，真正的改變確實有可能發生。」

尤瓦爾迪洛伯小學（Robb Elementary School）發生大規模槍擊案，導致19名學童和兩名教師遇難身亡後，馬修麥康納曾低調現身這座小鎮會見受害者家屬。他今天在白宮發表演說時，談起一些在槍擊案中遇害的孩童，字字鏗鏘有力。

馬修麥康納舉起一些受害學童的照片時，似乎數度哽咽，並用拳頭敲擊講台桌面。他談到了他們的家人、他們遭槍擊當天的穿着，以及他們長大後想成為什麼樣的人。

他展示一幅由拉米雷斯（Alithia Ramirez）所繪的彩色畫作，10歲的拉米雷斯夢想有朝一日能夠前往巴黎就讀藝術學校。

馬修麥康納還說，妻子艾維斯（Camila Alves）手裡拿的是另一名受害者羅德里格斯（Maite Rodriguez）的綠色Converse帆布鞋。

他說，這雙綠色Converse帆布鞋的右腳鞋尖處有個愛心圖案，成了槍擊事件後唯一可以識別羅德里格斯身分的明確證據。

馬修麥康納在白宮演說前會見總統拜登和國會議員，他說，受害者家屬告訴他，他們希望讓失去摯愛變得有意義，「他們希望孩子的夢想得以延續」。

他說：「我們安慰了很多人，你知道他們都說了些什麼嗎？他們說，『我們想要安全無虞的校園，我們要管制槍枝的法律，別讓那些壞人輕易取得這些該死的火器』。」

「我們必須投資心理健康保健。我們需要較安全的校園。我們必須恢復我們的美國價值觀，我們需要負責任的擁槍權。」

「我們需要（對購槍者進行）背景調查。我們必須將購買AR-15半自動步槍的最低年齡提高到21歲。」

馬修麥康納說，這應該是個「不分黨派的問題」。曾以「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）獲得2014年奧斯卡最佳男主角的他曾考慮競選德州州長。

他說：「儘管我們的國家存在嚴重分歧，但槍枝責任問題是我們一致支持的議題。」

「這些槍手的個別行為中，沒有民主黨或共和黨價值。雙方能否超越政治問題，承認我們有生命安全上的問題？」

槍枝暴力事件在美國層出不窮，紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市和尤瓦爾迪校園相繼發生大規模槍擊案，震驚全國，再度激起採取行動的呼聲。

根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）／英國市調公司「輿觀」（YouGov）最近所做的民調，有62%美國人支持在全國範圍內禁止使用半自動步槍，更有81%受訪者支持對所有購槍者進行背景調查。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，今年截至目前，美國槍枝暴力已造成1萬8000多人死亡，其中近1萬300人為輕生。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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