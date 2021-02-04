被控煽動美國會暴亂「驕傲男孩」遭加拿大列為恐怖實體

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（法新社渥太華3日電） 加拿大今天將極右翼團體「驕傲男孩」列為恐怖實體，稱這個組織對安全構成「嚴重且日益加劇的威脅」，並在上個月釀成5死的美國國會大廈暴亂事件扮演「關鍵角色」。

儘管驕傲男孩（Proud Boys）從未在加拿大發動攻擊，加國公共安全部長布萊爾（Bill Blair）說，國內情報單位對這個組織的擔憂與日俱增。

布萊爾在記者會上說：「暴力問題嚴重升溫，令人憂心，除了言論方面，還有相關活動和計畫，這就是我們今天做此回應的原因。」他並未提供更多細節。

他說，「加拿大絕不容忍涉及意識形態、宗教或政治動機的暴力行為」，還說當局自2018年起就開始監控驕傲男孩。

加拿大政府表示，驕傲男孩是「從事政治暴力的新法西斯團體」，其成員「擁護仇恨女性、反伊斯蘭、反猶太、反移民和／或白人至上主義的意識形態」。

除此之外，渥太華當局另將12個團體列入恐怖實體名單，其中有3個是新納粹（neo-Nazi）團體，另外8個組織則被形容是蓋達組織（al Qaeda）和達伊沙（Daesh，即伊斯蘭國）的分支機構，還有一個是從事克什米爾脫離印度運動的伊斯蘭激進團體真主穆斯林游擊隊（Hizbul Mujahideen）。

約有70個團體被加拿大列入恐怖實體清單。

© 2021 AFP