被控職場霸凌 加拿大總督調查出爐前請辭

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（法新社渥太華21日電） 有報導披露，一份對帕耶特職場霸凌的調查即將出爐，內容對她極盡嚴斥，而她在今天請辭。加拿大總督帕耶特是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在加拿大的代理人。

法新社報導，加拿大總督官邸麗都堂（Rideau Hall）去年7月遭人爆料「職場氛圍極差」後，加國政府下令展開獨立調查。

加拿大媒體引述不具名消息來源，稱調查內容結果對當事人極為嚴厲。

帕耶特（Julie Payette）今天發聲明說：「基於對總督府辦公室的尊重，並維護本國及我們民主體制的利益，我的結論是應派個新的總督。」

「我已提出辭呈…（且）已告知加拿大總理我的決定。」

一些在職及離職的總督辦公室人員稱遭帕耶特職場霸凌，指控她會對人亂吼、公然羞辱人，其中一些員工甚至會流着淚走出她的辦公室。

帕耶特當時回應，她非常嚴肅看待這些指控。總督請辭，特別是在這種情況下辭職，在加拿大史上前所未見。

除霸凌指控外，帕耶特也因堅持花大錢整修麗都堂，裝潢完後又拒絕入住而遭公眾批評。

帕耶特先前爭議性地任命長年好友狄羅倫索（Assunta Di Lorenzo）出任總督秘書，而狄羅倫索這次也因被控不當待人跟着辭職。

© 2021 AFP