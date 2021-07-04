被控鎮壓示威 史瓦帝尼邀國際調查團查明

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（法新社史瓦帝尼首都姆巴巴內3日電） 史瓦帝尼爆發爭取民主示威並驚傳血腥鎮壓，史瓦帝尼政府表示，非南開發共同體的調查團將來查明真相。

內陸王國史瓦帝尼（舊稱史瓦濟蘭）國內近日呼籲當局政治改革的示威活動有增無減，政府出動軍隊驅離群眾，一些未經證實的影像顯示安全部隊毆打示威者。

國際特赦組織（Amnesty International）指控史國部隊「公然踐踏人權」，宣稱至少20人因此被殺。

史瓦帝尼政府表示，已邀請非南開發共同體（SADC ，由16個南部非洲國家組成），從4日起展開「真相調查任務」。史瓦帝尼政府到目前仍聲稱，未接獲任何官方的示威死亡通報。

非南開發共同體表示，代表團將敦促史國謀求化解爭議的長遠方案。

網路服務供應商表示，史瓦帝尼當局下令，在接獲進一步通知前，必須切斷社群媒體及線上平台。當地仍在實施宵禁，街道上有大批警力巡邏。

示威者本周稍早無視禁令，專門朝與國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）有關的建築物攻擊。史瓦帝尼位於南非與莫三比克之間，人口約130萬，騷亂引發的暴力已遭國際社會譴責。

© 2021 AFP