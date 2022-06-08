被迫前往俄軍地盤 烏克蘭平民：遭親俄分子盤問

（法新社華沙7日電） 許多烏克蘭人被俄羅斯軍隊逼迫前往俄國，期間顛沛流離，有人分享自身經歷，稱遭到親俄分離主義分子盤問。

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斯維特拉娜（Svitlana）被迫前往俄羅斯。斯維特拉娜原本和丈夫和公婆一同躲在馬立波一處地下室，後來俄軍命令他們前往俄國佔領區。

46歲的斯維特拉娜說：「當有人拿着槍這麼對你說時，你其實沒辦法說不。」她後來輾轉抵達了烏克蘭西部的利維夫（Lviv）。

斯維特拉娜一家起初被帶往馬立波附近的新亞速斯克鎮（Novoazovsk），此處受到獲俄國撐腰的分離主義者掌控。

他們在一間學校里待了4天，接着被移送到史塔羅貝謝夫（Starobesheve），在那裡，他們被安置在一座擁擠的社區中心裡，人們席地而睡。

斯維特拉娜說：「最糟的是臟腳、臟身體散發的臭味。即使我們洗了好幾次，味道仍留在我們的物品上。」

3天後，斯維特拉娜一家在一座分離主義分子警方掌控的建築物里接受盤問。

他們必須回答是否有親戚在烏國軍隊里的種種書面問題，採集指紋，還必須交出手機供人檢查。

在另一間房間里，男性必須褪去衣物，以表明身上沒有烏克蘭愛國刺青或可能被懷疑是從軍留下的傷疤。斯維特拉娜說：「我的丈夫必須脫去內褲和襪子以外的所有衣物。」

她擔心可能因為自己「親烏立場」而遭到迫害，表示「我們也刪掉了手機內所有照片和社群媒體」。

© 2022 AFP