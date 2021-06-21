裘莉訪布吉納法索難民營 憂全球難民流離失所

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（法新社布吉納法索首都瓦加杜古20日電） 奧斯卡金像獎影星安潔莉娜裘莉今天造訪西非內陸國家布吉納法索一處難民營，此地安置了數以千計為逃避聖戰士暴力攻擊而流離失所的馬利人。

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）以聯合國難民署（UNHCR）大使身分，造訪布吉納法索東北部的古迪布（Goudebou）難民營。

在布國外交部長巴瑞（Alpha Barry）陪同下，安潔莉娜裘莉搭乘直升機抵達這處難民營，出席「世界難民日」（World Refugee Day）活動儀式。

她受訪時表示：「20年來，每年的今天，我都在不同國家與難民們共同紀念這個日子。」

「對於全球難民流離失所的情況，我從未像今天這般憂心。」

聯合國難署說，去年7月到12月間，有將近1萬1000 人從布吉納法索北部多個城鎮重回古迪布難民營。

古迪布難民代表瓦納定（Wanadine ag Mohamed）說：「儘管布吉納法索當局和其夥伴，以及國防與安全部隊致力維護沙赫爾地區（Sahel）安全，難民仍得和日益惡化的安全情勢搏鬥。」

他根據布吉納法索當局指出，東北部村莊索爾漢（Solhan）本月4日至5日遭遇攻擊，槍手至少殺害了132人。

自2015年來，布吉納法索人頻頻成為蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士的攻擊目標，迄今已造成1400多人喪生，迫使100萬人逃離家園。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP